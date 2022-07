Braida | “Maldini? Mai vista una roba del genere È la storia del Milan”

Pubblicità

JackMaretti96 : RT @sportli26181512: Braida: 'Il Milan non può prescindere da Maldini. Ha meritato il rinnovo. Gli auguro nuovi successi': Ariedo Braida, a… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: #Braida elogia #Maldini, ma è critico con la dirigenza - RadioRossonera : #Braida elogia #Maldini, ma è critico con la dirigenza - infoitsport : Braida: 'Il Milan non può prescindere da Maldini. Ha meritato il rinnovo. Gli auguro nuovi successi' - SempreMilanit : ?? #Braida sulle dinamiche del rinnovo di #Maldini #SempreMilan #Milan -

Commenta per primo Ariedo, dg della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dell'imminente ... MILAN - 'Il rinnovo die Massara La famigliaè il Milan e Paolo ......lista die Massara, alla ricerca di alternative dopo aver visto sfumare Botman. Nel 2012 poche partite e tanta vita fuori dal campo. Poi la malattia e la rinascita Quando Galliani e...I tifosi rossoneri, sui social, hanno salutato la notizia nel miglior modo possibile. Ecco, dunque, nel video di 'GazzettaTV' i meme e i commenti più divertenti sulla questione societaria Paolo Maldin ...A costruire il Milan del futuro sarà ancora il duo Maldini-Massara che, proprio all'ultimo, ha rinnovato il contratto in scadenza con i rossoneri. E ora può decollare il mercato: in attesa dei prossim ...