Borse | archiviato il peggior semestre da mezzo secolo Nasdaq in calo del 30% | piazza Affari del 23%

(Di venerdì 1 luglio 2022) Quello che si è chiuso ieri è stato ilper lestatunitensi dell’ultimo. L’indice S&P500, che raggruppa le prime 500 aziende quotate a Wall Street ed è il più importante a livello globale, hailcon un meno 20,6%. Peggio ancora ha fatto il, in discesa del 30%. Solo negli Stati Uniti sono stati bruciati 9mila miliardi di capitalizzazione di mercato. Non è andata meglio in Europa sebbene il confronto con il passato sia un poco meno scoraggiante. Si tratta infatti deldal 2008. Da inizio anno l’indice Dax di Francoforte ha perso poco più del 20%, Parigi il 18%,il 23%. Ha tenuto Londra che ...

