Borsa | Milano prova rimbalzo dopo Wall street | Europa fiacca

Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice delladi, portandosi a 21.480. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 21.634 e successiva a 22.091. Supporto a 21.176. ...Piazza Affari e i mercati azionari europei ondeggiano in generale attorno alla parità dopo l'avvio cauto di Wall street, ma Madrid sale di oltre mezzo punto percentuale, seguita dache ha abbandonato il territorio negativo e cresce dello 0,4% con l'indice Ftse Mib. Entrambi i listini sono sostenuti dalla minore tensione sui titoli di Stato, con le Borse di Londra, ... Inflazione Italia a top da 1986 non scuote Milano, Borse Ue senza direzione Euro sotto 1,04 dollari, giu' ancora rendimenti titoli Stato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 lug - Wall Street tenta di rompere gli indugi dopo una partenza debole e, supportata dall'indica ...Venezia è sempre stata una delle città simbolo nel nostro Paese nel Mondo. Senza nulla togliere alle meravigliose Roma, Firenze, Napoli e Milano, ma anche ...