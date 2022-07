Bonus 200€, arriva la terribile notizia per milioni di italiani: ecco chi dovrà restituirlo (Di venerdì 1 luglio 2022) Una delle misure contenute nel decreto Aiuti approvato dal governo Draghi è quella del Bonus una tantum da 200 euro per lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati con redditi bassi per combattere il caro vita. Si tratta di un contributo destinato a circa 28 milioni di famiglie che, nel caso dei pensionati, verrà erogato dall’Inps quasi sicuramente a luglio. A fare avere il Bonus ai dipendenti direttamente in busta paga ci penseranno i datori di lavoro. Gli autonomi potranno attingere da un apposito fondo che verrà creato a breve. Però va precisato anche che il famoso Bonus per contrastare il caro vita, in alcuni casi potrebbe essere concesso e poi revocato. Vediamo come e a chi.



