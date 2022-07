Bonus 200 euro, sconcertante che non arrivi ai precari della scuola. Lettera (Di venerdì 1 luglio 2022) Inviata da Marinella Trenta - Il Bonus è arrivato ai pensionati. Trovo veramente sconcertante che non arrivi ai precari della scuola con contratto in scadenza il 30 giugno. Ma chi ha deciso in tal senso non si sente in imbarazzo? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Inviata da Marinella Trenta - Ilè arrivato ai pensionati. Trovo veramenteche nonaicon contratto in scadenza il 30 giugno. Ma chi ha deciso in tal senso non si sente in imbarazzo? L'articolo .

