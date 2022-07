(Di venerdì 1 luglio 2022) L’onda multiforme del Riha attraversato, sabato 25 giungo, le vie di. Un appuntamento che non manca mai di colorare le stradedurante il mese dell’orgoglio, che ogni anno si celbra a giugno. Ma quest’anno un fatto lo ha reso particolarmente significativo: per ladella città, l’associazione, la Collettiva Elettronika e Some Prefer Cake (festival internazionale di cinema lesbico bolognese organizzato dall’associazione Luki Massa), hanno messole forze con il carro “in ri”. La rappresentanza negata e i dati (in crescita) della lesbofobia...

Luce_news : Bologna, voci dal Pride: per la prima volta le tre realtà lesbiche cittadine sfilano insieme - CaritasTorino : RT @CaritasItaliana: Caritas Italiana e alcune Caritas diocesane sono state presenti al #Festivaldellapartecipazione, che si è svolto a Bol… - Nutizieri : Il maestro Leone Magiera: 'A 88 anni, dopo Pavarotti, scopro ancora voci nuove. Vi spiego come'… - SportandoIT : Boban Marjanovic nel mirino della Virtus Bologna? L’agente del giocatore: Voci false - in3dmu : RT @dvaldi1: #Bologna Ieri alla manifestazione VOCI CONTRO LA GUERRA, con Potere al Popolo, Rifondazione Comunista,la deputata di Manifesta… -

Luce

... formazione composta da violini, violoncelli, flauti, basso, fisarmoniche e organetti, chitarre,e percussioni etniche, che propone musiche tradizionali di molti paesi europei attraversando la ..."Scusi maestro può darmi un parere sulla voce Non so se fare il cantante, l'assicuratore o il maestro di scuola". Il primo incontro tra Luciano Pavarotti e Leone Magiera avvenne in questi termini. ... Bologna, voci dal Pride: per la prima volta le tre realtà lesbiche cittadine sfilano insieme - Luce Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti; il che vuol dire che da oggi le squadre di Serie A avranno la possibilità di chiudere le trattative imbastite nei giorni scorsi. Al tempo stesso pe ...L'agente di Boban Marjanovic, Misko Raznatovic di BeoBasket, ha smentito le voci di mercato sul proprio assistito circa un possibile approdo in Europa con un interessamento ...