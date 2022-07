Bologna | parla il direttore sportivo | “Orsolini? Dico che resta | Arnautovic è il cardine del nostro riavvio”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Ildel, Sartori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul mercato rossoblù, tra Ilicic,. “Mi sono accorto dell’aspettativa alta: mi pesa un po’ più che in passato perché all’Atalanta mi venne chiesto di ripetere lo stesso percorso del Chievo mentre se qui mi viene chiesto di ripercorrere lo stesso tragitto dell’Atalanta, beh, è diverso per ora. Il segreto di Sartori? Ho lo stesso approccio da 29 anni: è tutto fatto di passione, amore, scrupolo, coscienza e responsabilità aumentate perché sono cresciuti i valori economici. Qui mi aiuterà molto Di Vaio e gli osservatori. Le liste di calciatori? Dieci per ruolo. Se sarò molto in giro? Come in principio all’Atalanta starò più con la squadra, poi ...