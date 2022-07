Bologna | Lykogiannis è il primo acquisto dell' estate

Pubblicità

Charalampos(28 anni) è il primo acquisto dell'estate da parte del. Terzino sinistro, ex Cagliari, Sturm Graz e Olympiacos, il calciatore greco arriva da svincolato, a parametro zero, dopo la ...... dovrà sistemare la corsia di sinistra con Dalbert che non sarà riscattato eche andrà a parametro zero al. Come riporta L'Unione Sarda, la soluzione più concreta al momento ...Charalampos Lykogiannis è un nuovo calciatore del Bologna, adesso è ufficiale. Dopo aver svolto le visite mediche nelle scorse ore, il terzino ex Cagliari (che era in scadenza di contratto con i sardi ...Charalampos Lykogiannis (28 anni) è il primo acquisto dell'estate da parte del Bologna. Terzino sinistro, ex Cagliari, Sturm Graz e Olympiacos, il calciatore greco arriva da svincolato, a parametro ...