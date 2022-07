Bologna, cade in piscina con la bimba che accudiva: morta una babysitter (Di venerdì 1 luglio 2022) La piccola di appena due anni coinvolta nell'incidente si trova ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 luglio 2022) La piccola di appena due anni coinvolta nell'incidente si trova ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale ...

Pubblicità

blogsicilia : ?? #bologna - #Babysitter cade in piscina con una bimba, la donna è morta, la piccola è grave. Cosa sappiamo ?? - cuba98w : RT @fanpage: È morta la babysitter che ieri mattina a Bologna è finita in una piscina c on la bambina di due anni che stava accudendo https… - periodiciweb : BOLOGNA CADE IN PISCINA CON LA BIMBA MUORE LA BABYSITTER - cesarebrogi1 : RT @CorriereUmbria: Morta la baby sitter caduta in piscina #Bologna #babysitter #morta #piscina - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Bologna, baby sitter cade in #piscina con la #bambina: morta 50enne di origine filippina -