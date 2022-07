Bollettino Covid oggi 1 luglio: 86.334 nuovi casi e 72 morti. Speranza: 'In autunno larga campagna vaccinale' (Di venerdì 1 luglio 2022) La morsa del Covid non rallenta. E anzi, torna a far paura agli italiani in vista delle vacanze. Il Bollettino Covid di oggi segnala 86.334 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022) La morsa delnon rallenta. E anzi, torna a far paura agli italiani in vista delle vacanze. Ildisegnala 86.334 icontagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i ...

