Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti venerdì 1 luglio

Il Bollettino della Regione Campania per la giornata di venerdì 1 luglio 2022, con il nuovo aggiornamento quotidiano sui dati Covid. Prosegue il lavoro di tracciamento e analisi della curva pandemica in una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati di oggi sui nuovi casi, i decessi e i tamponi eseguiti. Oggi si registrano 10.699 nuovi contagi, 2 morti, 4.663 tamponi molecolari, 29 (+2) in terapia intensiva, 481 (+28) ricoverati negli altri reparti.

