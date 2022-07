Bollette | proroga del taglio al 30 settembre | le novità

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 1 luglio 2022) Con il proseguimento della crisi ucraina e la conseguente difficoltà di approvvigionamento di gas, il prezzo delle materie prime e dell’energia non accenna a diminuire. Il Governo continua a intervenire per arginare gli aumenti, e con il Decreto-legge approvato dapprima nel CdM del 22 giugno e poi approvato definitivamente con il CdM del 30 giugno, arriva laper il terzo trimestre deldelle. Fino a, quindi, verranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per luce e gas, resta inoltre al 5% l’IVA relativa al metano usato per combustione per usi civili e industriali. Per quanto riguarda il bonus sociale luce e gas, è previsto nel nuovo Decreto-legge che lein emissione conterranno l’avvertenza del diritto a fruirne per chi è nelle fasce ...