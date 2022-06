Bollette, ok cdm alle misure per contenere il caro energia. Più aiuti (anche retroattivi) per le famiglie a basso reddito (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Governo vara un nuovo decreto taglia-Bollette da tre miliardi di euro e per il terzo trimestre ferma la corsa al rialzo di luce e gas. Ma su anno il conto per famiglie e imprese sarà... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Governo vara un nuovo decreto taglia-da tre miliardi di euro e per il terzo trimestre ferma la corsa al rialzo di luce e gas. Ma su anno il conto pere imprese sarà...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Via libera del Cdm al dl bollette e al rendiconto e assestamento. Attesa conferenza stampa del premier Draghi alle… - laDiscussioneQ : Draghi blandisce i 5S 'Non guido altre maggioranze' ##03 #5S #bollette #carburanti #Cdm #Draghi #G7 #gas… - zazoomblog : Bollette ok cdm alle misure per contenere il caro energia. Più aiuti (anche retroattivi) per le famiglie a basso re… - bizcommunityit : Decreto Bollette, ok del Cdm: quali sono le misure contro i rincari di gas ed elettricità - infoitinterno : Bollette luce e gas, il Cdm approva le nuove misure anti rincari. Ecco quali -