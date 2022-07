Bollette, nel testo finale del decreto anti rincari scompare la nuova tassa sugli extraprofitti delle società che importano gas (Di venerdì 1 luglio 2022) scompare la nuova tassa sugli extraprofitti degli importatori di gas. Nella versione finale del decreto taglia Bollette approvato giovedì dal governo Draghi e pubblicato in serata in Gazzetta ufficiale è stato cancellato l’articolo 5 presente nelle bozze entrate in consiglio dei ministri. Quello che chiedeva alle società titolati di contratti pluriennali di importazione di versare da ora fino al marzo 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un contributo del 10% sulla differenza tra il costo di approvvigionamento sui mercati all’ingrosso (componente che finisce in bolletta) e il prezzo medio previsto dai contratti di durata superiore a un anno, facendo salve solo le quantità immesse negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)ladegli importatori di gas. Nella versionedeltagliaapprovato giovedì dal governo Draghi e pubblicato in serata in Gazzetta ufficiale è stato cancellato l’articolo 5 presente nelle bozze entrate in consiglio dei ministri. Quello che chiedeva alletitolati di contratti pluriennali di importazione di versare da ora fino al marzo 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un contributo del 10% sulla differenza tra il costo di approvvigionamento sui mercati all’ingrosso (componente che finisce in bolletta) e il prezzo medio previsto dai contratti di durata superiore a un anno, facendo salve solo le qutà immesse negli ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Con la legge attuale l’Italia è il Paese europeo che, nel 2020, ha concesso più cittadinanze. Famiglie e imprese ch… - AlexBazzaro : Lo #iusscholae è uno #IusSoli mascherato. Per il Pd è una priorità? Lo proponga nel proprio programma alle prossime… - Agenzia_Ansa : Via libera nella notte della Commissione Bilancio della Camera al decreto aiuti. Il decreto dovrà passare poi all'e… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Bollette, nel testo finale del decreto anti rincari scompare la nuova tassa sugli extraprofitti delle società che impo… - mimmoanzivino : RT @ItaliaViva: Lo stanziamento di ulteriori tre miliardi per contenere gli aumenti delle bollette di #luce e #gas dimostra l'impegno del g… -