Bollette: contenimento dei costi, decreto Consiglio dei ministri (Di venerdì 1 luglio 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (decreto-legge) Il Consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. In particolare, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 1 luglio 2022) Stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza deldei: MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS Misure urgenti per ildeidell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale (-legge) Ildeiha approvato in maniera definitiva un-legge che introduce misure urgenti per ildeidell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. In particolare, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il ...

Pubblicità

zazoomblog : Dl Bollette 3 miliardi per contenimento prezzi a famiglie e imprese - #Bollette #miliardi #contenimento - Tanietta14 : RT @ilfoglio_it: Cosa c'è nel nuovo decreto che contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia? ?? segui la conferenza… - ARERA_it : “Ora importante dare stabilità a famiglie ma servono strumenti e soluzioni in vista dell'inverno per sicurezza… - quaranta_vito : Il vile affarista eh? Ditemi quando mai un governo aveva solamente pensato di abbattere le accise... uno! Lo sapete… - RaCapodistria : Il Consiglio dei ministri italiano ha dato il via libera ai disegni di legge sul rendiconto e l'assestamento di bil… -