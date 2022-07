BMW i3 - Giù il cappello | fine della produzione per la piccola pioniera Con una limited edition d' eccezione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 1 luglio 2022) La scommessaBMW sull'elettrico era iniziata con la i3 nel 2013, che chiude ora la sua carriera. La Casa ha costruito 250 mila esemplari del suo modello, rimasto nell'immaginario collettivo per il suo design anticonformista e per le sue caratteristiche tecniche. La fabbrica di Lipsia, dove tutte le i3 sono state assemblate, continuerà a concentrarsi sui modelli elettrici: a partire dal 2023 qui sarà assemblata la inedita variante a batteriafutura Mini Countryman. Modello di conquista con tante innovazioni tecnologiche. La i3 è nata da un progetto unico nel suo genere: in un'epoca in cui ancora le elettriche non avevano una prospettiva di diffusione massiva, la BMW ha realizzato una monoscocca in carbonio specifica e un powertrain che poteva essere anche abbinato ad un range extender a benzina di origine BMW Motorrad. La i3 è stata venduta ...