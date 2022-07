Bilancio ok | Mastella all’opposizione | “Noi per collaborare ma stop a contrapposizioni sterili”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSuperato anche l’ultimo scoglio contabile dell’estate di palazzo Mosti. Documento Unico di Programmazione edi Previsione i provvedimenti amministrativi che hanno ricevuto questa mattina il via libera del Consiglio Comunale dopo quasi due ore e mezza di discussione. Toni decisamente mente accesi rispetto a quelli che soltanto 48 ore prime avevano segnato la discussione sulla proroga a Gesesa. “Proprio ieri era arrivata una ulteriore proroga ai termini per l’approvazione del previsionale, ora fissati al 31 luglio. Dato che testimonia le difficoltà che stanno incontrando tutte le amministrazioni comunali. A chi oggi parla di ‘libro dei sogni’ dico ogni esperienza parte con le migliori intenzioni ma poi deve fare i conti con la realtà e i problemi di contesto. Ci sono delle difficoltà oggettive, come il Covid e la guerra. Inutile ...