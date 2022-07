Bielorussia, verso la guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento. I coscritti: «Siamo nel panico» (Di venerdì 1 luglio 2022) Pioggia di cartoline di arruolamento in Bielorussia. Che sia il preludio dell'entrata in guerra? Nei giorni scorsi centinaia di uomini e donne sono stati massicciamente chiamati dagli uffici... Leggi su ilmattino (Di venerdì 1 luglio 2022) Pioggia di cartoline diin. Che sia il preludio dell'entrata in? Nei giorni scorsi centinaia di uomini e donne sono stati massicciamente chiamati...

Pubblicità

zazoomblog : Bielorussia verso la guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento. I coscritti: «Siamo nel panico» -… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #bielorussia verso la #guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento. I coscritti: «Siamo nel panico» http… - zazoomblog : Bielorussia verso la guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento. I coscritti: «Siamo nel panico» -… - RehoEmanuele88 : Bielorussia verso la guerra. Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #bielorussia verso la #guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento. I coscritti: «Siamo nel panico» http… -