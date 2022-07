Bernardeschi cercato dall’Atletico Madrid | contatti con l’agente

(Di venerdì 1 luglio 2022) . L’ex Juve potrebbe andare in Ligadopo aver salutato Juventus è pronto a trovare una nuova squadra a parametro zero. E non è escluso che l’esterno possa lasciare l’Italia e la Serie A. In base a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, infatti, l’ex esterno della Juve sarebbe finito nel mirino dell’Atletico. Ci sono statitra il club spagnolo e gli agenti del giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

da tempo sia a Dybala che a Bernardeschi era stato comunicato il mancato rinnovo e la naturale scadenza di contratto a fine anno. Discorso diverso per Morata, per il quale la Juventus ha