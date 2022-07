(Di venerdì 1 luglio 2022) Ilha deciso di salutarecon unemozionale sul proprio sito ufficiale che ripercorre alcuni dei momenti salienti in granata Ilha deciso di salutarecon unemozionale sul proprio sito ufficiale che ripercorre alcuni dei momenti salienti in granata. Gol, giocate e il messaggio «». Per il Gallo è tempo di iniziare una nuova avventura e ora dovrà rompere il silenzio sul suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Torino ha deciso di salutare con un video emozionale sul proprio sito ufficiale che ripercorre alcuni dei momenti salienti in granata. Gol, giocate e il messaggio "Grazie Andrea, buona fortuna". Belotti, il saluto del Torino con un video: «Grazie Andrea, buona fortuna» "Grazie Andrea, buona fortuna". Il Torino saluta Andrea Belotti, da oggi ufficialmente un ex giocatore granata. Con una clip di poco più di un minuto, il club di via Arcivescovado ha riassunto i sette anni. Sette anni riassunti in poco più di un minuto, questo il saluto del Torino dedicato ad Andrea Belotti. Sul sito ufficiale del club di via Arcivescovado, infatti, è apparsa una breve ...