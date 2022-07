Beffa per Pirlo: caparra da mezzo milione per la villa dell’oligarca, ma è sequestrata dal tribunale per colpa dei debiti lasciati dal russo (Di venerdì 1 luglio 2022) Una caparra di mezzo milione ad un oligarca russo per una villa a Forte dei Marmi, la Beffa perché la villa è sotto sequestro. In mezzo, suo malgrado, è finito Andrea Pirlo, ex giocatore della Nazionale, ex allenatore della Juventus e ora tecnico del Fatih-Karagumruk, club della Super Lig turca. L’allenatore è rimasto Beffato perché l’immobile di lusso in Versilia è stato sequestrato prima che la vendita fosse perfezionata. L’operazione doveva infatti concludersi entro la fine di agosto, e Pirlo avrebbe versato i 2,6 milioni di euro restanti. Ma non sapeva che il magnate russo proprietario dell’immobile, un imprenditore molto vicino a Vladimir Putin, era invischiato con una precedente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Unadiad un oligarcaper unaa Forte dei Marmi, laperché laè sotto sequestro. In, suo malgrado, è finito Andrea, ex giocatore della Nazionale, ex allenatore della Juventus e ora tecnico del Fatih-Karagumruk, club della Super Lig turca. L’allenatore è rimastoto perché l’immobile di lusso in Versilia è stato sequestrato prima che la vendita fosse perfezionata. L’operazione doveva infatti concludersi entro la fine di agosto, eavrebbe versato i 2,6 milioni di euro restanti. Ma non sapeva che il magnateproprietario dell’immobile, un imprenditore molto vicino a Vladimir Putin, era invischiato con una precedente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Brutta vicenda per Andrea Pirlo: l'ex allenatore della Juventus ha versato una caparra di 500mila euro ad un oligar… - IacobellisT : Per i mutui giovani una beffa colossale creata dal governo - Andrea Ivan Costenaro' - NSollai : @ncorrasco Poi la solita beffa e firmerà per il Milan come Tonali, derby e gol vittoria - TUTTOJUVE_COM : Beffa per Pirlo: versata caparra per una villa a Forte dei Marmi, ma l'immobile è ora sotto sequestro - BrunellaCalabre : RT @Agenzia_Ansa: Brutta vicenda per Andrea Pirlo: l'ex allenatore della Juventus ha versato una caparra di 500mila euro ad un oligarca rus… -