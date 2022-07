Beautiful anticipazioni | Liam torna a casa da lei

Leggi su formatonews

(Di venerdì 1 luglio 2022)tornerà da Hope. I due saranno finalmente faccia a faccia, lo Spencer riuscirà a tenere nascosto il suo segreto? Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Lo Spencer tornerà da Hope per un faccia a faccia. Finalmente il figlio di Bill si è deciso ad andare avanti per la sua vita.e hope di nuovo insieme (web)Riuscirà a mentire ancora o le dirà tutta la verità? Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda su Canale 5 dalle ore 13.45 circa.da Hope Come abbiamo visto nelle precedenti puntateha avuto molta paura per ciò che ha fatto a Vinny ed è stato sempre sul punto di confessare. Nello stesso tempo, però, improvvisamente ha ...