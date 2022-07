Basket | mercato Nba | Gallinari verso Boston

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) New York, 1 lug. - (Adnkronos) - Il taglio da parte dei San Antonio Spurs è solo una questione di tempo, ma Danilosembra avere già scelto la sua prossima destinazione. Secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski di Espn, la sua preferenza è quella di unirsi aiCeltics una volta che sarà ufficialmente libero di decidere la sua prossima squadra. La scelta dei vice-campioni in carica indica la chiara intenzione del Gallo di giocarsi il titolo Nba arrivato alla soglia dei 34 anni: sulle sue tracce, secondo le prime voci, c'erano anche i Chicago Bulls e i Miami Heat. L'esperto di salary cap di Espn Bobby Marks ha sottolineato su Twitter come i Celtics abbiano ancora la mid-level exception da 6.5 milioni da poter offrire: probabile che quello sia l'importo del primo anno di contratto di, per il quale si parla di ...