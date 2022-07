Basket | Danilo Gallinari ai Boston Celtics | biennale con caccia al titolo NBA per l’ex Hawks

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Arriva la tanto attesa nuova, e chissà se ultima destinazione NBA di. Dopo 14 anni di permanenza nella lega professionistica americana, per il Gallo è venuto il momento di dare laa quelche, finora, non ha mai raccolto. Ed è per questo che il suo desiderio è stato assecondato:. In breve, la situazione è andata così:è stato ceduto, attraverso una trade decisamente ampia, dagli Atlantaai San Antonio Spurs. Questi, però, non si sono voluti accollare tutto il monte stipendi rimanente del numero 8, ancora particolarmente elevato; di qui la necessità di tagliarlo e girarlo a qualche ulteriore franchigia., Gianmarco Pozzecco: “Nulla accade per caso, continuo a fare ciò ...