Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo: Italia maschile, netta sconfitta all’esordio contro la Turchia (Di venerdì 1 luglio 2022) Inizia con una sconfitta il cammino dell’Italia di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2022 in svolgimento ad Oran (Algeria). Gli Under 23 azzurri cedono per 10-21 alla Turchia nel match che inaugurava la prima fase (girone A). Fabio Valentini e compagni ritorneranno sul playground algerino alle ore 23:20 per la seconda sfida contro la Francia. Top scorer per i ragazzi di coach Nunzi è Antonio Gallo con 7 punti, mentre Riccardo Chinellato e Fabio Valentini chiudono rispettivamente con due ed un punto a referto.Tra i turchi, invece, 7 punti per Bas e 5 per Ivedi. Basket: Danilo Gallinari ai Boston Celtics, biennale con caccia al titolo NBA per l’ex Hawks Partono subito bene i nostri avversari con Halavuerte (0-2), incrementando poi il vantaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Inizia con unail cammino dell’di3×3 aidel2022 in svolgimento ad Oran (Algeria). Gli Under 23 azzurri cedono per 10-21 allanel match che inaugurava la prima fase (girone A). Fabio Valentini e compagni ritorneranno sul playground algerino alle ore 23:20 per la seconda sfidala Francia. Top scorer per i ragazzi di coach Nunzi è Antonio Gallo con 7 punti, mentre Riccardo Chinellato e Fabio Valentini chiudono rispettivamente con due ed un punto a referto.Tra i turchi, invece, 7 punti per Bas e 5 per Ivedi.: Danilo Gallinari ai Boston Celtics, biennale con caccia al titolo NBA per l’ex Hawks Partono subito bene i nostri avversari con Halavuerte (0-2), incrementando poi il vantaggio ...

