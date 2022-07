Barù svela la nuova avventura: “La tv mi interessa, ecco cosa farò” (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ex gieffino torna a parlare dei nuovi progetti dopo l’apertura del ristorante: la rivelazione di Barù Torna a parlare Barù. L’ex concorrente del GF Vip ha rilasciato una interessante intervista al settimanale Vero TV, dove ha preso la parola sulle novità imminenti. Come se non bastasse la recente avventura del ristorante Braci, l’imprenditore reduce dall’esperienza nel reality non ha ancora placato la sua voglia di tv, anzi, semmai è ulteriormente schizzata verso l’alto. E così parlando al giornale ha svelato una bella novità nella quale sarà impegnato molto presto sul canale Food Network: “Mi interessa il mondo della tv e quindi ne farò ancora. Il prossimo progetto si chiama Braci (come il ristorante ndr), è una serie che ho fatto l’anno scorso e che è andata ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ex gieffino torna a parlare dei nuovi progetti dopo l’apertura del ristorante: la rivelazione diTorna a parlare. L’ex concorrente del GF Vip ha rilasciato unante intervista al settimanale Vero TV, dove ha preso la parola sulle novità imminenti. Come se non bastasse la recentedel ristorante Braci, l’imprenditore reduce dall’esperienza nel reality non ha ancora placato la sua voglia di tv, anzi, semmai è ulteriormente schizzata verso l’alto. E così parlando al giornale hato una bella novità nella quale sarà impegnato molto presto sul canale Food Network: “Miil mondo della tv e quindi neancora. Il prossimo progetto si chiama Braci (come il ristorante ndr), è una serie che ho fatto l’anno scorso e che è andata ...

