Bandiere e bandierine Benvenuti in campagna elettorale

(Di venerdì 1 luglio 2022) In pochi sanno che nel salone più rappresentativo della Camera dei Deputati, la Sala della Lupa, oltre ad una splendida lupa capitolina in bronzo, c’è nella volta uno splendido affresco relativo alla presa da parte dei garibaldini di Porta Pia. In questo affresco c’è un lungo striscione a forme ricurve che reca una scritta che si legge molto chiaramente e recita: “A Roma ci siamo e vi resteremo”. Ho sempre pensato che questo “slogan”, consapevolmente o inconsapevolmente, sia stato fatto proprio da molti deputati dei più svariati colori, che una volta conseguito il seggio a Montecitorio facevano, in vari casi giustamente, di tutto per mantenerlo nel tempo e per “restare a Roma”. Non so se e quanti deputati grillini, giunti a Montecitorio dal 2013 in poi, e arrivati in massa nel 2018, hanno fatto proprio fermamente questo slogan. Di qui la questione in ballo in questi giorni sul divieto ...