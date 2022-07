Pubblicità

Costozeroit : #Charity, @GGI_SALERNO ?? ?????????????? ???????????????????????? ?????? ???? ?????????? ???????????????????? ?????? @BancoAlimentare - Torrechannelit : Ercolano – Banco Alimentare: pubblicato il bando. Ecco le informazioni - radioalfa : Banco Alimentare della Campania, beneficenza e confronto su economia equa e solidale. L'intervista - CosenzaChannel : Eccedenza del vending, accordo tra Confida e Banco Alimentare - VendingNewsD : Accordo CONFIDA-Banco Alimentare Calabria per il recupero delle eccedenze del Vending -

Il Denaro

È disponibile sul sito del Comune di Ercolano, il bando per accedere al progettoche prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità. 'Nessuno resta indietro, proviamo in questo modo a dare un aiuto concreto a ...Una volta giunto l'esito, negativo, degli esami tossicologici, gli esemplari di tonno rosso sono stati donati in beneficenza ad enti caritatevoli, il Buon Samaritano di Augusta e il... Banco Alimentare, sede di Fisciano: iniziativa dei Giovani imprenditori. 30 mila pasti alle famiglie bisognose - Ildenaro.it Ieri nella sede del Banco Alimentare a Fisciano ha avuto luogo l’evento dal titolo “Rinascita, Sostenibilità e Solidarietà”. L’incontro è stato promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Sale ...È disponibile sul sito del Comune di Ercolano, il bando per accedere al progetto Banco Alimentare che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di alimenti di prima necessità.