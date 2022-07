Bambina di cinque anni si risveglia dal coma ascoltando Gigi D’Alessio | la dolce dedica del cantautore

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 luglio 2022) La scena è di quelle commuoventi: la piccola Giulia, coinvolta in un terribile incidente stradale circa venti giorni fa in provincia di Frosinone, ora avrebbe aperto gli occhile voci dei genitori e quella di. Giulia ainsiL’incidente è avvenuto l’11 giugno scorso, quando, stando a quanto riporta il Corriere della sera, lasi sarebbe sporta dal finestrino dell’auto in corsa guidata dal papà quando un trattore proveniente dal senso di marcia opposto l’avrebbe travolta. Il tragico episodio, verificatosi ad Atina, in provincia di Frosinone, aveva messo in serio pericolo la bimba, finita appunto in ...