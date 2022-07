(Di venerdì 1 luglio 2022) Unadi, dopo venti giorni di, ha riaperto gli occhindo le canzoni di. Giulia, questo il suo nome, era rimasta coinvolta lo scorso 11 giugno in un incidente stradale. Affacciata al finestrino dell’auto guidata dal papà era stata travolta da un trattore che proveniva dal senso opposto. Ladi Atina, provincia di Frosinone, aveva ricevuto un videodalnapoletano: “Forza Giulia, combatti che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene“. Subito dopo la scelta della mamma, grande fan di, di farre alcuni brani. E così ha aperto gli occhi per la prima volta: “Un segnale – hanno ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili su Kiev. Un morto e cinque feriti. Estratta viva dalle macerie una bambina di 7 anni. Biden: I bo… - FQMagazineit : Bambina di cinque anni ascolta la voce di Gigi D’Alessio e si risveglia dal coma: il messaggio del cantante - xhesikaishotasf : quelli che 'cinque anni di differenza sono tanti?' 'si se hai 15 anni' 'MiCa SoNo UnA BaMbInA' FRA CHE CAZZO TU LHA… - Marilenapas : RT @fanpage: La bambina di cinque anni in coma dopo il colpo alla testa da un trattore mentre si sporgeva dal finestrino oggi ha riaperto g… - RobyBenatello : @ChiariJerta @francobaietti cosa avrei confermato io? ho semplicemente detto che la foto si riferisce a cinque anni… -

