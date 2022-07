Bagnoli, al via due gare da 86 mln per bonificare il Parco dello Sport e il lotto Fondiarie (Di venerdì 1 luglio 2022) Al via due gare da 86 milioni di euro per bonificare il Parco dello Sport e il lotto Fondiarie a Bagnoli. Le procedure partiranno oggi, venerdì 1° luglio, nell’ambito del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (Praru) del Sin Bagnoli-Coroglio. L’appalto per il lotto Fondiarie, del valore di oltre 71 milioni di euro, prevede l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e i servizi e i lavori per la bonifica dell’area. Rientrano nell’appalto le attività di: trattamento di parte dei terreni con tecnologia di bonifica chimico-fisica (desorbimento termico); applicazione di capping in specifiche sub-aree; attività di controllo e monitoraggio delle aree di bonifica, post ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 luglio 2022) Al via dueda 86 milioni di euro perile il. Le procedure partiranno oggi, venerdì 1° luglio, nell’ambito del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (Praru) del Sin-Coroglio. L’appalto per il, del valore di oltre 71 milioni di euro, prevede l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e i servizi e i lavori per la bonifica dell’area. Rientrano nell’appalto le attività di: trattamento di parte dei terreni con tecnologia di bonifica chimico-fisica (desorbimento termico); applicazione di capping in specifiche sub-aree; attività di controllo e monitoraggio delle aree di bonifica, post ...

