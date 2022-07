Avete mai visto Jennifer | sorella minore di Mercedesz e figlia di Eva Henger? Carinissima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 1 luglio 2022) Chi haquesta sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi che si è appena conclusa, saprà bene cheha unapiù piccola, alla quale vuole molto bene. Lei èCaroletti, nata dall'amore di mamma Eva con il marito Massimiliano. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.Caroletti ha tredici anni, e nonostante sia molto più giovane di sua, ha stretto con lei un rapporto molto speciale. In realtà la piccola, oltre a, ha anche un fratello, ovvero Riccardo Jr. Schicchi, figlio del primo marito di Eva, Riccardo Schicchi. Forse non tutti sanno che il regista in realtà non era il padre naturale di. Infatti, la bella ex ...