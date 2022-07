Avete mai visto dove abitano Amadeus e Giovanna Civitillo? Ecco il lussuoso appartamento (Di venerdì 1 luglio 2022) Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano: ma Avete mai visto dove abitano? Il conduttore e l’ex valletta de L’Eredità hanno ben due case, ovvero una a Roma e una a Milano. Quest’ultima è la loro residenza ufficiale: Ecco dunque il lussuoso appartamento. Insieme da quasi vent’anni, Amadeus e Giovanna … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 1 luglio 2022)sono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano: mamai? Il conduttore e l’ex valletta de L’Eredità hanno ben due case, ovvero una a Roma e una a Milano. Quest’ultima è la loro residenza ufficiale:dunque il. Insieme da quasi vent’anni,… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

gabrieligm : Avete mai visto un’azienda che fattura 245mila euro riuscire a perdere 7,4 milioni di euro? Succede anche questo ne… - angiii07_ : RT @parenellatasca: come fa a mancarvi qualcuno che non avete mai visto? - trottorello : @cristianik1 @VeronicaBarelli Domanda inaspettata. Come mai avete tutte le vene prominenti così scolpite e in bella… - vivinbaro : RT @chiesa_ettore: @salvini_giacomo Conte dice che sapeva perché Grillo glielo aveva detto(quando?) Grillo invece smentisce(quindi Conte co… - GastoneMappini : RT @itsmeback_: Avete notato che nel resoconto giornaliero contagi e decessi, non distinguono più tra vaccinati e non vaccinati? ?? Chissà… -