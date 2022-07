Attimi di terrore per Mercedesz Henger: i dettagli dell’incidente (Di venerdì 1 luglio 2022) Mercedesz Henger è stata coinvolta in un piccolo incidente che ha scaturito Attimi di terrore per lei ed il suo agente: ecco cos’è successo L’ex naufraga è stata coinvolta in un piccolo incidente che, inizialmente, sembrava essere uno scherzo. Tutto è accaduto in compagnia del suo agente, ma la showgirl reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 luglio 2022)è stata coinvolta in un piccolo incidente che ha scaturitodiper lei ed il suo agente: ecco cos’è successo L’ex naufraga è stata coinvolta in un piccolo incidente che, inizialmente, sembrava essere uno scherzo. Tutto è accaduto in compagnia del suo agente, ma la showgirl reduce dall’avventura all’Isola dei Famosi L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Matias84224740 : Porcodio con 60 mi hanno fatto uscire che pezzi di merda, quella dopo di me in lista l'hanno bocciata agli esami ha… - zazoomblog : Elisabetta Canalis attimi di terrore: brutto spavento per la showgirl - #Elisabetta #Canalis #attimi #terrore: - NoWithLou : @gaiafanciullin1 attimi di terrore - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Disagi e attimi di terrore per l'incendio di oggi sull'Aurelia, a Roma - lacittanews : Attimi di paura a Rimini, dove un bambino di 11 anni è scomparso in spiaggia per diverse ore: le ricerche si sono c… -