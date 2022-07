(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi l’esercito dellaha sferrato un altromissilistico brutale. Unrusso era unantinave. Ha colpito un edificio residenziale nella regione di, nella località di Serhiyivka”. Lo ha affermato Volodymyrin dichiarazioni riportate da Ukrinform dopo l’che secondo gli ucraini ha fatto 21 morti e che il presidente ucraino ha bollato come un “atto di terrore”. “I missili Kh-22 sono stati concepiti per colpire portaerei e grandi navi da guerra, ma – ha accusato parlando a Kiev con il premier norvegese Jonas Gahr Stoere – l’esercito russo li ha usati contro un normale palazzo di nove piani con civili”. Secondo, riporta ancora Ukrinform, laha ...

Pubblicità

TgLa7 : Missili su condominio residenziale ad #Odessa, l'attacco sarebbe partito da aereo proveniente dal Mar Nero. Il Crem… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Kiev: risponderemo presto ad attacco russo a Odessa #odessa - nuccia20 : RT @Gianl1974: ??Il numero delle persone uccise a seguito di un attacco missilistico nella regione di Odessa è salito a 19 persone. 38 feri… - 60_cla : RT @Gianl1974: A seguito di un attacco missilistico notturno da parte di un aereo strategico Tu-22 in direzione del Mar Nero nel distretto… - zazoomblog : Attacco Odessa Zelensky: “Russia ha lanciato missile antinave”‘ - #Attacco #Odessa #Zelensky: #“Russia -

Ha colpito un edificio residenziale nella regione di, nella località di Serhiyivka". Lo ha affermato Volodymyr Zelensky in dichiarazioni riportate da Ukrinform dopo l'che secondo gli ...missilistico russo su un villaggio nella regione della città portuale mentre Mykolaiv accusano gli ucraini, sarebbe stata colpita con bombe a grappolo vietateMentre si rimuovono le macerie del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno un condominio e un centro ricreativo nella regione meridionale ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...