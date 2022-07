Atletica | Giovanna Epis | “Volevo questa medaglia Percorso molto vallonato | sembrava di essere in Kenya”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Arriva grazie ala primad’oro azzurra per l’ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento ad Orano (in Algeria). La 33enne veneziana si è imposta infatti nella mezza maratona con il tempo di 1 ora, 13 minuti e 47 secondi, precedendo al traguardo le due marocchine Hanane Qallouj (1h13:53) e Rkia El Moukim (1h14:05). “unae l’ho vinta. La concorrenza non era esagerata però c’erano 7-8 atlete con gli stessi tempi. Ileraquasi diin: ho preferito non vederlo prima della gara, e quando ho cominciato a correrci mi sono un po’ spaventata, anche perché i ritmi sono stati altissimi nei ...