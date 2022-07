Atletica | Giovanna Epis è medaglia d’oro nella mezza maratona ai Giochi del Mediterraneo!

(Di venerdì 1 luglio 2022) È stata unatrionfale quella diaidel Mediterraneo 2022. Ad Orano (Algeria) l’azzurra ha vinto lain 1:13:47 davanti alle marocchine Hanane Qallouj, seconda in 1:13:53, e Rkia El Moukim, terza in 1:14:05. L’italiana classe 1988 ha fatto la differenza nel finale. Dopo essere rimasta insieme a Qallouj e alla turca Meryem Erdogan a poco più di un km dal traguardo,ha aumentato l’andatura e ha staccato prima Erdogan (alla fine quarta) e poi Qallouj. L’azzurra è così arrivata in solitaria al traguardo ed è poi scoppiata in lacrime per l’immensa felicità. Settima l’altra italiana in gara Rebecca Lonedo (1:15:49)., Armand Duplantis: “Fare il record in casa è qualcosa in più, ma ...

