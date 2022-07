Atletica, Giochi del Mediterraneo: Rebecca Sartori trionfa sui 400 hs, doppio oro con le 4×100 (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo l’oro conquistato da Giovanna Epis nella mezza maratona di questa mattina, l’Italia ottiene altri risultati di spicco ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). Rebecca Sartori ha trionfato sui 400 metri ostacoli. L’azzurra ha giganteggiato nel giro di pista con barriere, imponendosi col tempo di 55.75 davanti alla francese Camille Seri (56.01) e alla marocchina Noura Ennadi (56.45). Settimo posto per Alice Muraro (57.12). Splendida medaglia d’oro per la nostra portacolori, che partiva con i favori del pronostico e non ha deluso le aspettative della vigilia. Settima piazza per Alice Muraro (57.12). In conclusione di serata le due 4×100 si sono esaltate: Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton, Johanelis Herrera Abreu ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo l’oro conquistato da Giovanna Epis nella mezza maratona di questa mattina, l’Italia ottiene altri risultati di spicco aidel2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria).hato sui 400 metri ostacoli. L’azzurra ha giganteggiato nel giro di pista con barriere, imponendosi col tempo di 55.75 davanti alla francese Camille Seri (56.01) e alla marocchina Noura Ennadi (56.45). Settimo posto per Alice Muraro (57.12). Splendida medaglia d’oro per la nostra portacolori, che partiva con i favori del pronostico e non ha deluso le aspettative della vigilia. Settima piazza per Alice Muraro (57.12). In conclusione di serata le duesi sono esaltate: Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton, Johanelis Herrera Abreu ...

Pubblicità

MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: ???? Altre due medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo! #Oran2022 ???? È oro per Rebecca Sartori nei 400hs (55.75)… - atleticaitalia : ???? Altre due medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo! #Oran2022 ???? È oro per Rebecca Sartori nei 400hs (55… - sportface2016 : Giochi del Mediterraneo 2022, #atletica: #RebeccaSartori oro nei 400 ostacoli - StefaniaT1 : RT @atleticaitalia: ???? Tobia Bocchi 16,93 (+1.0) ai Giochi del Mediterraneo, all’ultimo salto, lasciando oltre venti centimetri sull’asse d… - Fispic_official : RT @CIPnotizie: ??Arrivano le prime medaglie per l'Italia agli #Epyg2022, i Giochi Paralimpici Europei Giovani di Pajulahti (Finlandia) 3??… -