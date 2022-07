Ascolti tv De Martino e Andrea Delogu | quanto ha fatto il Tim Summer Hits su Rai 2 ieri sera?

Pubblicità

Simoneristori5 : In riferimento alla strage di Ustica vidi un film dal titolo l'estate di Martino dove un giovane figlio di un autor… -

Tvblog

...di stagioni un vero fenomeno tv nonostante l'accoglienza piuttosto tiepida sul fronte degli.le Belve di Francesca Fagnani e in novembre riaprirà il Bar Stella di Stefano De. Tutti con ...... superata e a crollare negli. Ora la bombola di ossigeno è arrivata dall'intrattenimento, ... sostituita da Pierluigi Diaco, un altro prim'attore destinato con Stefano Dee Francesca ... Ascolti tv giovedì 30 giugno 2022 Tim Summer Hits 2022 ascolti tv prima puntata ieri sera, giovedì 30 giugno: quanto hanno fatto Stefano De Martino e Andrea Delogu su Rai 2A domanda diretta se sia o no il nuovo Festivalbar, De Martino ha risposto:. «Lo hanno definito così per la visione di grandi numeri Parte stasera col format musicale Tim Summer Hits con la collega An ...