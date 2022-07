Ascolti TV 30 giugno 2022, Marco Liorni impareggiabile con Reazione a Catena (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mese di giugno è terminato a suon di musica e con degli ottimi risultati negli Ascolti tv, specie per mamma Rai. Tra repliche di fiction e show scherzosi, in prima serata ha tenuto banco l'evento estivo 'Tim Summer Hits', tramesso sul secondo canale della tv di Stato. Si segnalano sia gli ottimi riscontri prodotti nella fascia dell'Access Prime Time che quelli ottenuti dall'inimitabile Marco Liorni con la sua Reazione a Catena. Proprio quest'ultimo programma è stato caratterizzato da una serie di colpi di scena che hanno coinvolto sia il conduttore che i campioni del momento! Ascolti TV ieri 30 giugno 2022, la Rai non soffre l'estate grazie a Don Matteo e Tim Summer Hits A rinfrescare le serate di fine giugno ci ha ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mese diè terminato a suon di musica e con degli ottimi risultati neglitv, specie per mamma Rai. Tra repliche di fiction e show scherzosi, in prima serata ha tenuto banco l'evento estivo 'Tim Summer Hits', tramesso sul secondo canale della tv di Stato. Si segnalano sia gli ottimi riscontri prodotti nella fascia dell'Access Prime Time che quelli ottenuti dall'inimitabilecon la sua. Proprio quest'ultimo programma è stato caratterizzato da una serie di colpi di scena che hanno coinvolto sia il conduttore che i campioni del momento!TV ieri 30, la Rai non soffre l'estate grazie a Don Matteo e Tim Summer Hits A rinfrescare le serate di fineci ha ...

Pubblicità

fashionsoaptv : @Paola63689975 @QuiMediaset_it Come ho specificato nell'articolo - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 30 giugno 2022: Don Matteo non molla, TIM Summer Hits supera Scherzi a parte - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 30 giugno 2022. Il Summer Hits parte bene (12%) Don Matteo vince la serata (14.8%) e supera Un… - fashionsoaptv : ASCOLTI 30 giugno: Brave and Beautiful chiude la sua avventura con 1.471.000 telespettatori e il miglior share di g… - fashionsoaptv : ASCOLTI 30 giugno: Un altro domani ottiene 1.383.000 con il 15,8% di share. La soap spagnola sta andando sempre pi… -