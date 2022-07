Arriva da Brescia la start up che vuole diventare il Tripadvisor dei corsi sportivi in Italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 luglio 2022) Chifare sport inha un nuovo alleato: Fitadvisor, la piattaforma che aiuta a individuare il corso più adatto alle proprie esigenze o allo sport prescelto, sfruttando le opinioni degli utenti. Fondato a Mazzano, in provincia di, dai fratelli Graziano e Stefano Zanetti, amanti dello sport, istruttori di kick boxing dall’età di 20 anni e profondi conoscitori delle necessità di operatori e fruitori del mondo sportivo, Fitadvisor si pone l’obiettivo diildei, il primo ecosistema di operatori, enti, federazioni e istituzioni in Europa in grado di favorire l’attività fisica e rendere lo sport parte integrante del processo di crescita individuale e collettiva. Come? Tramite le “raccomandazioni” degli utenti, che ...