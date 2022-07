Arrestato lo stalker di Marialuisa Jacobelli, l’incubo della giornalista di Dazn: schiaffi, insulti e pedinamenti. Ogni giorno almeno 30 chiamate dal suo ex (Di venerdì 1 luglio 2022) Ogni giorni la giornalista sportiva e conduttrice di Dazn Marialuisa Jacobelli riceveva almeno 30 telefonate, quasi 885 da quando Francesco Angelini, 52 anni, aveva cominciato a perseguitarla fino all’arresto avvenuto pochi giorni fa a Milano per stalking. Nelle chiamate Jacobelli subiva insulti e minacce, anche di morte. Da gennaio a giugno scorso la giornalista ha ricevuto anche oltre 600 email, per di più sua madre riceveva le telefonate di Angelini. Davanti al gip Livio Cristofano, Angelini ha preferito tacere. Negli atti comunque sono riportate le diverse violenze di cui si è reso protagonista, arrivato anche a schiaffeggiare la giornalista, per la quale soffriva di una «gelosia ossessiva», ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022)giorni lasportiva e conduttrice diriceveva30 telefonate, quasi 885 da quando Francesco Angelini, 52 anni, aveva cominciato a perseguitarla fino all’arresto avvenuto pochi giorni fa a Milano per stalking. Nellesubivae minacce, anche di morte. Da gennaio a giugno scorso laha ricevuto anche oltre 600 email, per di più sua madre riceveva le telefonate di Angelini. Davanti al gip Livio Cristofano, Angelini ha preferito tacere. Negli atti comunque sono riportate le diverse violenze di cui si è reso protagonista, arrivato anche a schiaffeggiare la, per la quale soffriva di una «gelosia ossessiva», ...

Pubblicità

zazoomblog : Minacce di morte e telefonate minatorie: arrestato lo stalker della giornalista Marialuisa Jacobelli - #Minacce… - AndreaIbba16 : RT @Corriere: Maria Luisa Jacobelli, arrestato lo stalker della giornalista Dazn: «Ho vissuto in un clima di terrore» - Corriere : Maria Luisa Jacobelli, arrestato lo stalker della giornalista Dazn: «Ho vissuto in un clima di terrore» - Luxgraph : Maria Luisa Jacobelli, arrestato lo stalker della giornalista di Dazn: «Ho vissuto in un clima di terrore»… - Giorno_Milano : Giornalista sportiva tv vittima di uno stalker: arrestato l'aguzzino -