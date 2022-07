Arbitri: Maria Sole Ferrieri Caputi in serie A. Gli altri promossi (Di venerdì 1 luglio 2022) Alfredo Trentalange, presidente dell'Aia, ha spiegato con queste parole il fatto che Maria Sole Caputi Ferrieri, 31 anni, della sezione di Livorno sarà la prima donna in Italia ad arbitrare in serie A dalla prossima stagione. La notizia era nota da tempo, l'ufficialità è arrivata a Coverciano, oggi 1 luglio 2022, nel corso della presentazione della formazione dei ruoli arbitrali nazionali per il 2022-2023 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 luglio 2022) Alfredo Trentalange, presidente dell'Aia, ha spiegato con queste parole il fatto che, 31 anni, della sezione di Livorno sarà la prima donna in Italia ad arbitrare inA dalla prossima stagione. La notizia era nota da tempo, l'ufficialità è arrivata a Coverciano, oggi 1 luglio 2022, nel corso della presentazione della formazione dei ruoli arbitrali nazionali per il 2022-2023 L'articolo proviene da Firenze Post.

