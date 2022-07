APE Sociale, anticipo della pensione: che cos’è e chi può richiederlo (Di venerdì 1 luglio 2022) C’è tempo fino al prossimo 15 luglio per chiedere l’Ape Sociale, cioè l’anticipo della pensione. Non tutti, però, possono fare la domanda perché bisogna che vengano rispettati dei requisiti per ottenere il contributo. Ma quali sono? E come funziona? Si tratta, lo ricordiamo, di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro dei limiti di spesa. Chi può fare domanda per ottenere l’Ape Sociale Per ottenere l’Ape Sociale bisogna rispettare dei requisiti, ecco quali: “almeno 63 anni di età; almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività gravose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. non essere titolari di alcuna pensione diretta”. Ma non solo. Come si legge sul sito ufficiale dell’INPS, “l’indennità APE ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) C’è tempo fino al prossimo 15 luglio per chiedere l’Ape, cioè l’. Non tutti, però, possono fare la domanda perché bisogna che vengano rispettati dei requisiti per ottenere il contributo. Ma quali sono? E come funziona? Si tratta, lo ricordiamo, di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro dei limiti di spesa. Chi può fare domanda per ottenere l’ApePer ottenere l’Apebisogna rispettare dei requisiti, ecco quali: “almeno 63 anni di età; almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività gravose l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. non essere titolari di alcunadiretta”. Ma non solo. Come si legge sul sito ufficiale dell’INPS, “l’indennità APE ...

CorriereCitta : APE Sociale, anticipo della pensione: che cos’è e chi può richiederlo - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2022 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Pensioni le novità. Anticipo della pensione: ecco chi può richiederlo. Ape sociale - antonellatorto9 : #pensioni #anticipata #INPS, ecco chi salta la regola dei 67 anni anticipando l'uscita di 4 anni! Leggi l'articolo… - TrendOnline : #pensioni #anticipata #INPS, ecco chi salta la regola dei 67 anni anticipando l'uscita di 4 anni! Leggi l'articolo… -