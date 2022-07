Antonino vicino al “GF Vip” | Belen | “Se parli di me o di mia figlia | ti denuncio”

Pubblicità

antonino_spoto : RT @UKRinIT: “Sono Sofia, sono ucraina. Ho perso il braccio, mia madre e il mio gatto a Bucha. Sono una dei 910 bambini che hanno sofferto… -

Farodiroma

Rosanna Scopelliti, figlia di, sostituto procuratore Generale della Cassazione assassinato ...onesti che ogni anno si stringono attorno alla nostra famiglia in chiesa a Campo Calabro e...In effetti, come scrive il sito ANtimafia2000,Scopelliti era un magistrato tutt'altro che ...onesti che ogni anno si stringono attorno alla nostra famiglia in chiesa a Campo Calabro e... L'uccisione di Antonino Scopelliti fu un "favore" della 'Ndrangheta a Cosa Nostra. La figlia Rossana replica alle insinazioni della Bocassini “Il silenzio in questi casi non può e non deve essere una risposta”. Rosanna Scopelliti, figlia di Antonino, sostituto procuratore Generale della Cassazione assassinato in un agguato il pomeriggio del ...Tre vip nella lista ufficiosa dei concorrenti del GF Vip: Alfonso Signorini, intanto, si sbilancia sulla prima puntata e su quando andrà in onda ...