Anticipazioni Un Posto al Sole | tra Niko e Susanna è di nuovo amore

(Di venerdì 1 luglio 2022) Scopriamo insieme ciò che accadrà nella puntata del 1 luglio fiction partenopea, in onda tutte le sere alle 20.45 su Rai 3. Secondo leUnalRaffaele ormai, dopo l'”incidente” accaduto a Diego, non può più rifiutarsi di dare a Valsano ciò che gli chiede. Il Giordano si abbasserà ad ingannare Viola ed Eugenio, che con una scusa banale, tenterà di accedere al pc di lui, copiando e riportando i dati al Boss del clan Argento. Riuscirà nel suo intento?deve ancora digerire la notizia della collaborazione traed un collega di Nicotera, notizia che lo ha riportato al passato, al fallimento del suo matrimonio e del dolore provato per il tradimento della Picardi. LeUnalci rivelano che tra i ...

Raffaele convince Eugenio e Viola ad andare di nuovo a pranzo da lui. Il suo obiettivo è copiare i dati del pc del Nicotera. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Raffaele è costretto a mentire e a prendere in giro Viola e Eugenio. Le richieste di Valsano si fanno sempre più insistenti e in questo caso deve... L'appuntamento con Un posto al sole prosegue dall'11 al 15 luglio 2022. Le anticipazioni della seguitissima soap opera rivelano che per Raffaele arriverà il momento di uscire allo scoperto e, finalmen...