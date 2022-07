Annunciato il ritorno di Salotto Salemi: in arrivo la seconda edizione (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mondo della televisione italiana è in fermento per la scelta dei nuovi palinsesti televisivi. Stando alle premesse, la stagione 2022/2023 si rivelerà ricca di novità e sorprese. Con grande gioia da parte dei fan, è anche arrivata la conferma definitiva della seconda edizione di Salotto Salemi, condotto da Giulia Salemi. Il programma, nonostante i dubbi iniziali, è riuscito a riscuotere un buon successo. Questa volta si sposterà su La5, in seconda serata. Salotto Salemi si rinnova: in partenza la seconda edizione dello show Giulia Salemi, anche quest’anno, avrà modo di condurre Salotto Salemi. La prima edizione era stata gestita solo da Mediaset ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 luglio 2022) Il mondo della televisione italiana è in fermento per la scelta dei nuovi palinsesti televisivi. Stando alle premesse, la stagione 2022/2023 si rivelerà ricca di novità e sorprese. Con grande gioia da parte dei fan, è anche arrivata la conferma definitiva delladi, condotto da Giulia. Il programma, nonostante i dubbi iniziali, è riuscito a riscuotere un buon successo. Questa volta si sposterà su La5, inserata.si rinnova: in partenza ladello show Giulia, anche quest’anno, avrà modo di condurre. La primaera stata gestita solo da Mediaset ...

