Altri tre miliardi per le bollette. Varato il decreto sulle forniture (Di venerdì 1 luglio 2022) Ancora una ciambella di salvataggio a famiglie e imprese strozzate dall'inflazione e alle prese con le bollette sempre più care, ai limiti della sostenibilità per centinaia di migliaia di nuclei. Il governo di Mario Draghi, rientrato precipitosamente dal summit Nato in Spagna per sedare i malumori di Giuseppe Conte, interviene nuovamente sui prezzi dell'energia, ormai esplosi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Il nuovo intervento dell'esecutivo poggia su poco più di 3 miliardi di euro, così spalmati. Per l'azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette elettriche sono stati riservati 1,9 miliardi, mentre sulle bollette del gas il governo ha piazzato 292 milioni. Rispetto alla precedente stesura del decreto, è stato poi inserito un fondo da ...

