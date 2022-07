All’università da 18 anni, il Tribunale accoglie l’istanza del genitore separato (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta del padre di una studentessa 36enne, da 18 anni iscritta alla facoltà di Medicina senza mai riuscire a laurearsi, di sospendere l’erogazione dell’assegno di mantenimento. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno. A prendere la decisione è stato il giudice Carla Hubler secondo la quale “tenuto conto dell’età della figlia, del tempo trascorso dall’iscrizione All’università, dal tenore della documentazione sul percorso degli studi”, va “sospeso l’assegno in ragione del principio di auto responsabilità”. Tenuto anche conto, aggiunge il giudice, che “è già trascorso quantomeno il doppio del tempo previsto per il corso di laurea”. Il padre dell’attempata studentessa è un bancario che già da diversi anni si è separato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ildi Napoli ha accolto la richiesta del padre di una studentessa 36enne, da 18iscritta alla facoltà di Medicina senza mai riuscire a laurearsi, di sospendere l’erogazione dell’assegno di mantenimento. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno. A prendere la decisione è stato il giudice Carla Hubler secondo la quale “tenuto conto dell’età della figlia, del tempo trascorso dall’iscrizione, dal tenore della documentazione sul percorso degli studi”, va “sospeso l’assegno in ragione del principio di auto responsabilità”. Tenuto anche conto, aggiunge il giudice, che “è già trascorso quantomeno il doppio del tempo previsto per il corso di laurea”. Il padre dell’attempata studentessa è un bancario che già da diversisi è...

