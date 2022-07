Alleanza Assicurazioni, Club protection per clienti che presentano 2 familiari o amici (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Alleanza Assicurazioni, punto di riferimento delle famiglie italiane, lancia il ‘Club protection’, una speciale iniziativa per tutti i clienti Alleanza che sottoscrivono una delle soluzioni della compagnia in ambito protezione, previdenza, investimento o risparmio previste dal regolamento e segnalano al proprio consulente di fiducia Alleanza almeno due familiari o due amici che poi diventano clienti entro il 31 dicembre 2022. I clienti che entrano a far parte dell’esclusivo ‘Club protection’ possono scegliere gratuitamente un premio all’interno del Catalogo on protezione, composto da 6 soluzioni utili e vantaggiose per la propria protezione e per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) –, punto di riferimento delle famiglie italiane, lancia il ‘’, una speciale iniziativa per tutti iche sottoscrivono una delle soluzioni della compagnia in ambito protezione, previdenza, investimento o risparmio previste dal regolamento e segnalano al proprio consulente di fiduciaalmeno dueo dueche poi diventanoentro il 31 dicembre 2022. Iche entrano a far parte dell’esclusivo ‘’ possono scegliere gratuitamente un premio all’interno del Catalogo on protezione, composto da 6 soluzioni utili e vantaggiose per la propria protezione e per ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Alleanza Assicurazioni, Club protection per clienti che presentano 2 familiari o amici - zazoomblog : Alleanza Assicurazioni Club protection per clienti che presentano 2 familiari o amici - #Alleanza #Assicurazioni… - TV7Benevento : Alleanza Assicurazioni, Club protection per clienti che presentano 2 familiari o amici - - LocalPage3 : Alleanza Assicurazioni, Club protection per clienti che presentano 2 familiari o amici - LocalPage3 : Alleanza Assicurazioni, Club protection per clienti che presentano 2 familiari o amici -